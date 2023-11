ASSE : Ibrahim Sissoko l'avoue, il vise la Ligue 1

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Co-meilleur buteur de Ligue 2 avec 8 buts, Ibrahim Sissoko a su se faire une place à l’ASSE. Sifflé puis adoubé par les supporters du club forézien, l’attaquant de 27 ans ne privilégié pas son cas personnel et préfère miser sur le collectif avant tout.

Sissoko vise la Ligue 1

« Je suis là pour faire gagner mon équipe. J’aime ça mais si je ne finis pas meilleur buteur et qu’on remplit les objectifs, ça me va très bien, a-t-il analysé dans L’Équipe. La Ligue 1 ? Oui, j’en suis convaincu si on garde cette régularité dans le travail. On a montré de la personnalité en arrivant à inverser la tendance. On a encore une grande marge de progression. La L1, ce serait le premier aboutissement de ma petite carrière. J’aimerais réussir de grandes choses ici. Mais je ne veux pas me projeter. Il reste tellement de matches, tellement de travail… »

