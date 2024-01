ASSE : Tardieu loue l'état d'esprit des Verts

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

La joie régnait dans le camp stéphanois hier soir, après la victoire à Pau (1-0). Remontés à la 6e place, les Verts veulent croire que la deuxième partie de saison est bien lancée et qu'elle leur permettra d'atteindre leur objectif : remonter en L1, directement ou via les playoffs. Au site Evect, le milieu défensif Florian Tardieu a dit combien l'état d'esprit au sein du groupe était bon, ce qui laisse augurer de très belles choses.

"C’est le bon état d’esprit"

"Cette victoire fait du bien à tout le monde dans les têtes. Nous sommes contents, je ne sais pas si vous allez pouvoir voir les images de la joie dans notre vestiaire après le match mais c’est assez symptomatique de l’esprit montré. On était tous heureux, les titulaires, les remplaçants et puis c’est le dernier arrivé qui a lancé le chant (Nathanaël Mbuku). C’est le bon état d’esprit mais ce n’est pas une surprise franchement, tout le monde mérite de jouer, tout le monde s’entraine à fond. Il y a de la joie et du soulagement car on voulait vraiment faire un résultat ici. Maintenant il y a la réception d’Amiens qui arrive."

Tardieu : "Il ne peut rien t'arriver quand tu t'arraches comme ça pour les autres" #ASSE https://t.co/erKj9NZd5V — Envertetcontretous (@Site_Evect) January 24, 2024

