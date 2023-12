ASSE : un adversaire des Verts a cru revivre un cauchemar

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

En début de saison dernière, tout juste tombée en Ligue 2, l'ASSE s'était distinguée lors d'une victoire éclatante contre le Sporting Club de Bastia, 5-0 à domicile. Et il y a quelques jours, seulement, certains joueurs corses ont cru à un mauvais remake lorsqu'ils se sont retrouvés menés 2-0 après moins de quinze minutes de jeu.

"Couteau à la bouche"

C'est en substance ce qu'a déclaré Christophe Vincent, le capitaine du SCB, lors de l'émission Minenfootu avec des propos retranscrits par le site MaLigue2.

"Contre Saint-Étienne par exemple, quand on prend le deuxième but, on a tous eu l’image du 5-0 de l’année dernière en tête. Dans les yeux des anciens joueurs comme moi, Tavares, Placide, quand on se regarde on s’est compris direct. On n’est pas rentrés sur le terrain avec le bon état d’esprit à Geoffroy-Guichard. Pour moi, tu arrives à Saint-Étienne, tu dois avoir le couteau à la bouche. A la pause, on a senti qu’il fallait changer et le coach nous a fait passer en losange."

Podcast Men's Up Life