ASSE : un ancien Vert aime faire souffrir l’OL

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

Auteur de l’ouverture du score de la tête au milieu des Matic, O’Brien et Caleta-Car, tous plus grands d’au moins 20 cm, Arnaud Nordin a une nouvelle fois rendu hommage à son club formateur de l’ASSE en marquant face à Lyon. But qui n’a toutefois pas suffi aux Héraultais, retournés dans les dernières minutes de la partie (1-2).

Nordin encore décisif contre l’OL

Malgré tout, sur le plan individuel, Arnaud Nordin – qui a mimé « Superman » au moment de sa célébration – peut s’enorgueillir de réussir particulièrement bien contre l’OL. Déjà au match aller, au Groupama Stadium (victoire 4-1 du MHSC), l’ailier avait trouvé le chemin des filets. Cette saison, il a d’ailleurs inscrit 2 de ses 3 buts face au meilleur rival de Saint-Etienne.

En ces temps difficiles à l’ASSE, on ne va pas bouder notre plaisir quand un ancien Vert fait des misères à Lyon.

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

Podcast Men's Up Life