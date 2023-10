ASSE : un ancien Vert optimiste pour le retour en Ligue 1 !

Zapping But! Football Club ASSE : vous attendez quoi messieurs les dirigeants ?

La montée en Ligue 1, il a connu. Et ce qui est intéressant avec Jérome Alonzo, c'est justement parce que c'est avec l'ASSE qu'il a retrouvé l'élite. C'était au siècle dernier, certes, mais l'ancien gardien de but, devenu consultant pour de nombreux médias, a voulu faire part de son optimisme. Et ce au travers de propos accordés à France Bleu, alors que les Verts, on vous le rappelle, sont 5es de L2 à ce jour.

"L'ASSE est debout"

"Ce début de saison de l'ASSE me rappelle la saison de notre montée, en 98/99. Nous avions également failli descendre la saison précédente et à cette époque, nous nous étions retrouvés dans l'adversité, dans l'aventure humaine. Il ne s'agit plus de parler tactique, on ne parle presque plus de football mais du cœur des hommes, de résilience, d'avoir sur le terrain une attitude qui correspond à l'ADN développé par le club depuis la nuit des temps. Tout cela, c'est un peu ce que je vois en ce moment et cela me fait très plaisir. Parmi les cadors annoncés, personne ne se dégage. Personnellement, quand je jette un œil sur les autres équipes, je me dis qu'à part Laval, personne ne marche sur personne. Certes, nous ne sommes qu'au mois d'octobre, mais pour toutes ces raisons, je suis très optimiste.

Jje sais aussi qu'en octobre, si tu es seizième, ce sera compliqué de monter. Tu ne gagnes pas ta montée en octobre, mais tu peux déjà la perdre. L'ASSE ne l'a pas perdu, loin de là. Même le nul concédé contre l'AC Ajaccio (0-0, 10e journée) n'est pas dramatique. Aujourd'hui, montrer aux adversaires que l'ASSE est debout, c'est déjà très important."

