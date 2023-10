ASSE : un ancien Vert prend sa retraite et se lance dans l’arbitrage

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Un nouvel arbitre dans l’élite du football français pourrait venir de Saint-Étienne. Formé à l’ASSE, l’ancien latéral droit Loris Néry (32 ans) a en effet annoncé hier la fin de sa carrière de joueur avec une idée très précise de sa future reconversion.

Néry futur arbitre ?

« C’est aujourd’hui dans l’arbitrage que j’ai décidé de me tourner, avec toute l’envie et la détermination de faire de mon mieux de l’autre coté du terrain, et la grande fierté de pouvoir, d’une certaine façon, boucler la boucle, en intégrant la section d’arbitrage de l’ASSE », a-t-il indiqué sur son compte Instagram.

