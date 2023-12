ASSE : un ancien Vert proche de Dall'Oglio valide son arrivée

Zapping But! Football Club ASSE : vous attendez quoi messieurs les dirigeants ?

Depuis ce dimanche et la révélation du Progrès, l'arrivée d'Olivier Dall'Oglio à l'ASSE pour remplacer Laurent Batlles est actée. L'ancien entraîneur de Dijon sera à L'Etrat demain matin et il devrait diriger l'effectif stéphanois pour la première fois dans l'après-midi ou, au plus tard, mardi. Les Verts ont-ils fait le bon choix ? Pour Sébastien Pérez, c'est un grand oui ! Interrogé par Poteaux Carrés, l'ancien défenseur formé dans le Forez a travaillé comme directeur sportif à Dijon aux côtés de Dall'Oglio.

"Le choix d'Olivier Dall'Oglio est logique, cohérent"

"C'est un super mec. En tant que lecteur de Poteaux Carrés, j'ai lu le sondage que vous avez fait récemment. Olivier n'arrivait pas en premier dans le vote des potonautes mais je trouve personnellement que c'est le bon choix. Quand on connaît tout ce qui fait la beauté de ce club, que ce soit au niveau de la formation, de la relation humaine, la mentalité, l'état d'esprit, je pense qu'Olivier est la bonne personne. Pour moi, le choix d'Olivier Dall'Oglio est logique, cohérent. Quand on connaît Sainté, l'ASSE, les valeurs stéphanoises, il coche toutes les cases. Après, seul l'avenir nous dira s'il va réussir. Je l'espère en tout cas car je suis toujours les Verts. Je suis de Saint-Cham', l'ASSE c'est le club de mes débuts. Une fois qu'on a été vert, quelque part on le reste à vie."

