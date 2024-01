ASSE : un blessé de longue date bientôt apte

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Le site Evect a fait un point sur la séance d'entraînement de l'ASSE du jour. Et expliqué que Mahmoud Bentayg était tout proche d'un retour avec le groupe. Le latéral gauche marocain est blessé depuis le 11 novembre et le déplacement à Auxerre (2-5). Le média explique que le joueur "a effectué une séance à l'écart sous la houlette du staff médical à base de courses et de petits ateliers techniques et athlétiques avec ballon. Il a mis de l'intensité ce qui semble vouloir dire que son retour avec le groupe n'est plus très loin".

Une bonne nouvelle pour Dall'Oglio

Une bonne nouvelle pour Olivier Dall'Oglio. Car le nouvel entraîneur stéphanois a besoin de latéraux percutants dans les couloirs. Or, à gauche, il n'a pour le moment que Léo Pétrot, qui est central de formation et n'est pas à l'aise au niveau offensif. Le retour de Bentayg pourrait lui permettre de développer de façon optimale son plan tactique.

