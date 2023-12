ASSE : un cadre de Batlles reconnaît une "période difficile"

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

C'est une victoire impérative de l'ASSE qu'attendent ses supporters demain dans le chaudron face à Guingamp. Car après quatre défaites consécutives, et des revers préoccupants dans le jeu, les hommes de Batlles se doivent de confirmer leurs ambitions et de ne pas être distancés du haut du classement.

Face aux médias, ce lundi, le milieu de terrain, Lamine Fomba, sur qui s'est longtemps appuyé Batlles avant de l'envoyer sur le banc de touche, a reconnu une passe difficile lors de la traditionnelle conférence de presse.

"On est dans une période difficile. Ça travaille dans les têtes, c’est sûr, et ça se ressent à l’entraînement. Mais on travaille, on est solidaires. Il manque la réussite, le fait de tuer le match et d'être au même niveau sur toute la durée des matches. Sur notre période positive, on avait cette finition dans la zone offensive. Il faut retrouver ce côté tueur. Guingamp ? C’est un match important et il va falloir montrer plus. Collectivement, que ce soit avec le staff ou entre les joueurs, on est très soudés. On a tous un rôle à jouer individuellement. On le sait car on a vécu cette situation en début de saison. Il faut repartir sur de bonnes bases."

