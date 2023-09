Caen - ASSE : un Caennais remet les Verts sur terre

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

Ce samedi, l’ASSE a fait tomber l’ex-leader de Ligue 2. À l’occasion de la 6e journée, les Verts se sont imposés face au SM Caen (2-1) en Normandie. Un succès important pour les Stéphanois après un faux départ dans cet exercice 2023/2024. L’ASSE est remonté à la 9e place de la Ligue 2 et continue à croire à une montée en fin de saison.

L’analyse de l’ASSE par Romain Thomas

Après la fin de la rencontre, Romain Thomas est revenu sur le match en estimant que l’ASSE n’avait pas fait grand-chose dans ce choc, « Le foot aujourd’hui, c’est une question d’efficacité. À la fin on s’est découvert donc je ne le compte pas mais ils ont eu très peu de situations dans le match. Ils marquent sur penalty et sur l’une des seules situations en deuxième période, nous, on en a eu plusieurs mais on n’a pas trouvé le bon décalage et la bonne dernière passe », a commenté le défenseur de Caen pour Prime Vidéo.

