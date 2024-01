ASSE : un coup franc qui vaut trois points... les notes des Verts à Pau

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

LARSONNEUR (6)

Dernier rempart d'une défense qui a concédé très peu d'occasions, il a rarement été mis en danger. Impeccable dans ses sorties aériennes, il a soulagé tout son monde.

APPIAH (6)

L'ancien nantais a livré son meilleur match depuis longtemps. Présent défensivement, il a pointé le bout du nez en attaque avec un bon service pour Moueffek (13e) et une frappe qui a inquiété Kamara (25e). L'une des satisfactions de la soirée.

BRIANCON (6)

De retour de blessure, il a dirigé sa défense avec détermination et sorti deux ou trois ballons chauds. En capitaine courage, il n'a rien lâché jusqu'au bout.

NADE (6)

Il a justifié la confiance de Dall'Oglio en faisant preuve d'une grosse présence athlétique. Les attaquants palois se sont cassés les dents sur lui, et il s'est offert une jolie chevauchée (32e).

MACON (5,5)

Encore juste physiquement, il a fini avec des crampes. Il a eu du déchet mais il s'est énormément dépensé. Une belle ouverture pour Cardona (54e).

Inspiré dans ses choix, Dall'Oglio a réussi son coup



TARDIEU (6)

Il a enlevé une balle de but à Begraoui (9e). Et devant la défense, il s'est occupé des premières relances en se montrant précis et inspiré. Un match sérieux. Il semble monter en puissance.

CHAMBOST (7)

Milieu droit, en faux pied, il a été le premier à inquiéter Kamara (7e). Si son jeu a pu parfois manquer un peu de spontanéité, son joli coup franc a scellé l'issue de la rencontre. Et confirmé sa belle forme du moment.

MONCONDUIT (5), puis FOMBA

Titulaire surprise, Monconduit a livré une prestation assez neutre jusqu'à son remplacement par FOMBA. Plus en vue, l'ancien nîmois s'est signalé par un bon retour défensif (71e) avant de buter sur Kamara (87e). Une entrée intéressante.



MOUEFFEK (5,5)

Au coeur du jeu, il a fait preuve d'impact et d'un bel abattage. Sa puissance a fait du bien, même s'il a un peu pioché sur la fin.

BOUCHOUARI (5,5), puis MBUKU

Dans un rôle inédit de milieu gauche en l'absence de Cafaro, malade, Bouchouari n'a pas démérité. Remuant, il a été dans plusieurs bons coups même si ses frappes ont manqué de puissance et/ou de précision. Remplacé par MBUKU, qui a pu montrer ses qualités de dribbleur en fin de partie.

CARDONA (5), puis WADJI

En pointe, Cardona a multiplié les appels. Quelques mauvais choix, mais il a eu le mérite de se démener et c'est lui qui a provoqué le coup franc victorieux de Chambost. Remplacé par WADJI. Enfin de retour, le Sénégalais a apporté sa vitesse. Une entrée dynamique et porteuse d'espoir, comme l'est cette victoire qui relance parfaitement l'ASSE dans la course aux barrages.

