ASSE : un danger inattendu plane contre Angers

L'affiche promet. Elle va opposer les deux équipes en forme de la L2. L'ASSE recevra Angers lundi prochain, elle qui reste sur un beau succès à Laval (1-0) et sur une série de 9 matches sans défaite. En face, le SCO vient de signer contre Bordeaux (2-0) un 5e succès de rang.

Les remplaçants du SCO font souvent la différence

Ouest-France souligne une particularité du SCO : c'est l'équipe dont les entrants sont les plus impactants. Ils ont en effet été à l'origine de 9 buts depuis le début de saison : contre Auxerre (but de Nadje, passe décisive de Raolisoa), le Paris FC (but de Bahoya, passe décisive d’El Melali), Bastia (but de Bahoya, passe décisive de Raolisoa), Concarneau (but d’El Melali), Amiens (but d’Hunou) et Bordeaux, samedi dernier, avec un but de Bahoya.

