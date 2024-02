ASSE : un flop de Batlles poursuit sa traversée du désert

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Parmi les nombreux flops de l'ASSE la saison dernière, il y avait notamment Lenny Pintor. Laurent Batlles avait connu l'ailier à Troyes et il acvait tenté de le relancer alors qu'il ne jouait quasi plus en réserve à l'OL. Un échec puisque l'ancien brestois ne s'était pas imposé dans le Forez (22 matches, 1 but, 1 passe décisive).

13 matches, aucun but, 1 passe décisive pour Pintor en Autriche

A 23 ans, Pintor, avait tout de même pu rejoindre LASK, en Autriche, libéré de sa dernière année de contrat par les dirigeants stéphanois. Mais il fait presque chou blanc cette saison encore, avec 0 but, 1 passe décisive en 13 matches depuis son arrivée à LASK, où il a encore deux ans de contrat.

