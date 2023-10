ASSE : un futur cadre des Verts interpelle Batlles

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Bien que freinée par son match nul à domicile face à l’AC Ajaccio avant la trêve (0-0), l’ASSE arrivera lundi à Laval (20h45) dans la peau d’une équipe en regain de forme. Le roc Dylan Batubinsika n’a pas donné l’impression d’autre chose, ce samedi devant les médias.

« Le groupe vit bien, tout le monde est dans le bon état d'esprit. On va à Laval pour faire un résultat, a-t-il déclaré en conférence de presse. On sait notamment que les coups de pied arrêtés sont un point fort pour eux. On travaille pour répondre à l'intensité qu'ils vont mettre. »

« Un cadre ? Je fais tout pour »

Interrogé sur la place qu’il a prise depuis son arrivée au mercato, le défenseur central se sent comme un coq en pâte à l’ASSE. « J'ai vite trouvé mes marques, sur et en-dehors des terrains. Je suis très content d'être ici, je me sens à la maison, a-t-il expliqué. Est-ce que je me sens cadre ? C'est au coach de le dire, mais en tout cas, je fais tout pour. »

