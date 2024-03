ASSE : un joueur de Ligue 1 a la nostalgie des Verts

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

En cette deuxième partie de saison, l'ASSE opère une belle remontée au classement, sous la direction d'Olivier Dall'Oglio. Deux ans après avoir quitté l'élite, les Verts peuvent légitimement ambitionner de la retrouver. Et cela ferait très plaisir à beaucoup de monde, à commencer par leur ancien ailier Arnaud Nordin. Dans une interview au site de la Ligue 1, le Montpelliérain est revenu sur sa formation et son éclosion chez les Verts.

"A Saint-Étienne, j’ai tout connu"

"Je l’ai dit un certain nombre de fois mais à Saint-Étienne, j’ai tout connu. Je suis arrivé là-bas à 15 ans et j’y suis resté jusqu’à mes 24 ans, avec seulement une parenthèse d’un an en prêt à Nancy. Il y a le foot bien sûr mais j’ai aussi eu mon bac là-bas, j’ai eu mon permis là-bas… J’ai vraiment tout connu. Je me sentais dans une forme de cocon tellement j’étais à l’aise et ce n’est peut-être pas l’idéal pour se faire mal. Mais le foot, c’est une remise en question permanente. Voir autre chose, connaître de nouvelles personnes, ça m’a permis d’être meilleur."

