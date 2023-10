ASSE : un mal des Verts devient inquiétant à la trêve

Zapping But! Football Club ASSE : vous attendez quoi messieurs les dirigeants ?

Même si l'AS Saint-Étienne a enchaîné samedi dernier face à l'AC Ajaccio (0-0) un huitième match consécutif sans défaite, les Verts continuent de ne pas proposer grand chose dans le jeu.

Pour Appiah, les Verts n'ont proposé "rien de fou" contre Ajaccio

Un constat partagé par Dennis Appiah après le match face à l'ACA, l'ancien Caennais regrettant le manque de folie de son équipe. "On a manqué de folie. Il est difficile de mettre du rythme après un troisième match en une semaine. Ajaccio n'a pas pris beaucoup de risque, on a essayé de les gêner un peu plus ensuite. Rien de fou, c'est dommage." Un mal que Laurent Batlles et ses hommes devront rectifier après la trêve s'ils veulent accrocher la montée en Ligue 1 en fin de saison.

