ASSE : un nouveau Krasso chez les Verts ?

Pour combler le départ libre de Jean-Philippe Krasso cet été, l'AS Saint-Étienne a décidé de recruter Ibrahim Sissoko en provenance de Sochaux. Auteur déjà de 8 buts en 13 matchs disputés depuis le début de la saison, le Malien marche sur les traces de l'Ivoirien, qui avait inscrit 17 buts la saison dernière avec les Verts.

Et comme Jean-Philippe Krasso, premier lauréat la saison dernière, Ibrahim Sissoko pourrait remporter le Trophée UNFP du meilleur joueur de Ligue 2 du mois octobre. Le nouveau numéro 9 des Verts , qui a marqué trois buts au cours du mois écoulé, est en lice avec le milieu offensif du SCO d'Angers, Himad Abdelli, et l’attaquant de Grenoble, Pape Meissa Ba, pour s'adjuger cette récompense.

