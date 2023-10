ASSE : un nouveau trou de plusieurs millions dans les finances du club ?

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

Un nuage plombe le ciel bleu qui s’est installé sur Saint-Étienne depuis quatre matches. Dans son édition du jour, Le Progrès rappelle en effet que les 2 huis clos partiels (contre Dunkerque et Ajaccio) et les 4 amendes pour usage d'engins pyrotechniques (contre Grenoble et Valenciennes, à Caen et à Lorient) représentent 400 000 de moins dans les caisses du club forézien !

Près de 400 000 euros partis en fumée ?

Au total, pas moins de 108 000 euros seraient partis en fumée, dont 66 000 suite au craquage qui a illuminé le parcage du Moustoir à l'occasion du 25e anniversaire des Indépendantistes Stéphanois. Du côté de la billetterie, 9 000 abonnés privés de stade ont reçu un avoir de 7 euros par match (126 000 euros au total) tandis que le manque à gagner concernant la vente de places « sèches » a été estimé à 90 000 euros. Enfin, la boutique et les buvettes verront leurs chiffres en baisse de 40 000 euros.

