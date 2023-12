ASSE : un premier coup dur pour la montée en L1 frappe les Verts

L'ASSE pourrait passer une troisième saison en Ligue 2, l'hypothèse est lancée. La LFP a en effet dévoilé une série de statistiques, notamment une évoquant le pourcentage de chances de monter directement en Ligue 1 (1ère ou 2ème place au classement). Les Verts ont 1,3% de chance d’être directement promu en Ligue 1. Un faible pourcentage dû aux mauvaises performances du club forézien et au retard conséquent creusé avec le haut du classement.

L’ASSE possède 10 points de retard sur le deuxième Auxerre et ce n’est pas prêt de s’arranger lorsqu’on observe les prochains adversaires de Sainté. Les hommes d’Olivier Dall’Oglio devront se mesurer à Laval, solide quatrième, et le FC Pau, surprenant cinquième. Le match contre les Mayennais se déroulera le 13 janvier à Geoffroy Guichard, pour la reprise des Verts en 2024.

Podcast Men's Up Life

Pour résumer

Saint-Etienne va devoir passer une troisième saison en Ligue 2. C’est de plus en plus probable. La LFP a sorti une série de statistiques, notamment une évoquant le pourcentage de chances de monter directement en Ligue 1 (1ère ou 2ème place au classement). Les Verts ont 1,3% de chance d’être directement promu en Ligue 1. Un faible pourcentage dû aux mauvaises performances du club et au retard conséquent creusé avec le haut du classement.