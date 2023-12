ASSE : un premier Vert convoqué pour la CAN 2024 !

Zapping But! Football Club ASSE : vous attendez quoi messieurs les dirigeants ?

Après la victoire ce mardi de son équipe contre Bastia (3-2), Olivier Dall'Oglio a été interrogé sur la CAN 2024, que plusieurs joueurs de l'AS Saint-Étienne disputeront. Et le nouvel entraîneur des Verts a révélé que Dylan Batubinsika était d'ores et déjà sélectionné par la République démocratique du Congo pour cette compétition et que d'autres joueurs de son effectif étaient présélectionnés, dont Ibrahim Sissoko avec le Mali.

Batubinsika déjà appelé pour la CAN, d'autres vont suivre !

"C’est un sujet, c’est clair. Tous les clubs ont ce problème-là et sont obligés de l’anticiper obligatoirement. On sait qu’ils vont partir mais on ne sait pas quand ils vont revenir et on va attaquer les matchs retours, ça va aller vite donc c’est vrai que c’est un sujet. Ça fait partie de nos discussions. On a beaucoup de présélectionnés. Il y a Dylan Batubinsika qui part sûr, les autres sont entre deux, ça va se savoir dans les prochains jours. Ibrahima Sissoko est concerné par une présélection", a confié Olivier Dall'Oglio devant la presse.

