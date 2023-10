ASSE : un retour de poids et un invité surprise à Laval ?

Laval recevra l'ASSE lundi prochain, un match très attendu entre le leader de L2 et des Verts qui restent sur une très belle série (8 matches sans défaite). Des Verts qui pourraient compter sur le retour très attendu d'Ibrahima Wadji.

Blessé depuis le 12 août dernier et un coup à la cheville reçu à Rodez (1-2), l'attaquant sénégalais vient d'effectuer son retour à l'entraînement collectif. A noter également la présence du jeune Ayman Aiki, qui fait figure de solution à gauche, tout come Mahmoud Bentayg, en l'absence de Stéphane Diarra, blessé.

🚨 BUT SAINTÉ FAIT SON RETOUR ET AU FORMAT MENSUEL ! MAG NUMÉRO #1 💚 L’attente du peuple vert ! 💚 👴 Ancien : Christian Synaeghel 🐆 Hommage : Salif Keita s’en est allé 🆕 Les nouvelles têtes de l’ASSE Abonnez-vous juste ici ➡️ https://t.co/Ab0M2wuszH pic.twitter.com/lzNZBhySPk

Podcast Men's Up Life

Pour résumer

L'ASSE pourrait présenter une attaque new look lundi chez le leader de L2... Ibrahima Wadji vient d'effectuer son retour à l'entraînement collectif. A noter également la présence du jeune Ayman Aiki, qui fait figure de solution à gauche, tout come Mahmoud Bentayg, en l'absence de Stéphane Diarra, blessé.