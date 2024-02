ASSE : un sacré tandem offensif en passe de voir le jour

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Son retour de la Coupe d'Afrique est une aubaine pour l'ASSE. Car Ibrahim Sissoko, buteur contre Troyes dans le chaudron, a récidivé depuis sur le terrain d'Angers (même si le but lui a été refusé) et a encore marqué pour les Verts, hier face à Annecy lors de la victoire, 2-1. Au terme de la rencontre, l'attaquant stéphanois s'est confié sur son entente avec l'autre pointe de la maison verte, Irvin Cardona.

"Quelque chose est en train de se créer"

Car c'est bel et bien ce dernier qui a offert une merveille de centre lors du but inscrit de la tête par Sissoko contre Annecy. Propos retranscrits par evect.

"On a enchaîné une troisième victoire, tout le monde est content même s'il n'y a pas eu la manière. Je suis revenu en forme, je me sens bien, il y a beaucoup d'envie de la part de tout le monde, en plus il y a les résultats donc c'est de bon augure pour la suite. Une relation particulière avec Irvin ? Je ne sais pas. Mais il y a quelque chose qui est en train de se créer avec lui. Il est un peu comme moi, il a le sens du but. On est content mais sur le moment on ne calcule pas. On est heureux de ce qu'il vient de se passer."

