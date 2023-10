ASSE : un soutien marquant pour Batlles et ses hommes face à Angers

L'AS Saint-Etienne a annoncé en début d'après-midi que la barre des 25.000 billets vendus pour le match de ce soir contre Angers avait été atteinte. Logique vu qu'il s'agit d'un vrai choc de la Ligue 2, entre le 2e (le SCO) et le 5e (l'ASSE). En cas de succès, les hommes de Laurent Batlles passeront devant leur adversaire du jour et reviendront à quatre longueurs du leader lavallois. Une vraie bonne raison, donc, d'aller à Geoffroy-Guichard, même un lundi soir !

Pour le moment, le record d'affluence à Saint-Etienne cette saison est de 25.412 spectateurs, venus soutenir les Verts lors de la 1ère journée contre Grenoble (0-1). Ensuite, entre des premiers résultats décevants puis les kops fermés suite aux débordements survenus à Rodez (1-2. 2e j.), la jauge n'est jamais montée plus haut. Si le record d'affluence est battu ce soir, sa durée de vie ne sera que de cinq jours puisque plus de 30.000 personnes sont attendues samedi prochain à l'occasion de la réception du Paris FC, affiche choisie par le club pour fêter son 90e anniversaire, avec des places à 10€ partout.

Le calendrier de l'ASSE pour la saison 2023-24

🚨 BUT SAINTÉ FAIT SON RETOUR ET AU FORMAT MENSUEL !



MAG NUMÉRO #2



🔥 Larsonneur Monsieur Plus 🔥



🏟️ Supporters : Sainté aime-t-elle toujours l’ASSE ?

👴 Ancien : Merchadier

🧤Le gardien des Verts étincelant



Abonnez-vous juste ici ➡️ https://t.co/GbqecuP3Hc pic.twitter.com/b34sbn66du