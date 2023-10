ASSE : tournant à venir pour la vente du club !

Zapping But! Football Club ASSE : vous attendez quoi messieurs les dirigeants ?

Si les supporters des Verts se demandent tous combien de temps encore il leur faudra attendre pour que le club change de main et que personne n’a encore la réponse, le mois d’octobre 2023 marque un vrai tournant dans le dossier de vente de l’ASSE. Un dossier actuellement au point mort et dont on ne parle quasiment plus depuis l’échec du rachat par David S.Blitzer en juin 2022 et alors que le club est officiellement sur le marché, confié au cabinet KPMG depuis avril 2021.

Demande identique mais pour 88% du club au lieu de 66%

Il faut dire que, dans le gros mic-mac stéphanois, les potentiels repreneurs qui ont tous eu accès à la data room se sont découragés face aux exigences de Roland Romeyer et Bernard Caïazzo, ainsi que du fait des « cadavres » présents dans les placards avec notamment les parts de la société Croissance Foot saisies par l’Etat à Adao Carvalho depuis 2017. Parts que Roland Romeyer doit acquérir dans le courant du mois d’octobre pour 2,2 M€… et qui lui permettront de revenir à hauteur de son co-actionnaire au niveau des parts sociales de l’ASSE.

Cette acquisition peut faire réellement la différence pour la suite des opérations, surtout si le Président du Directoire stéphanois, que l’on dit lassé de la situation, veut réellement vendre comme il le répète à ses proches. En effet, à partir de ce mois d’octobre, la corbeille de la mariée ne contiendra plus seulement 66% des parts du club mais bel et bien 88%. De quoi devenir largement majoritaire pour le repreneur désireux de racheter les Verts. Pour peu que ces derniers s’entendent avec l’Association pour grapiller encore quelques pourcents, l’ASSE devient plus attractive.

