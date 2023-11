ASSE : un Vert a fait son mea culpa après Auxerre

Zapping But! Football Club ASSE : doit-on accepter d'être un club banal ?

Il y a peu, la défense de l'AS Saint-Etienne était louée pour sa solidité. Elle est d'ailleurs restée six matches sans encaisser de but, entre la victoire à Caen (2-1, 6e journée) et la défaite contre le PFC (0-1, 13e j.). Mais hier à Auxerre (2-5), ça a été la débandade. Face à l'équipe en forme de la Ligue 2, les Verts ont bu la tasse. Impliqué sur plusieurs buts encaissés, Dennis Appiah a fait son mea culpa dans les colonnes du Progrès et promis une réaction lors du prochain match, en Coupe de France.

"Sur l’ouverture du score, je suis au duel mais il me mange"

"On a pris une belle gifle, a déclaré l'ancien Nantais. Ça peut arriver dans une saison mais j’espère que c’est la dernière fois. Tout ce qu’ils ont tenté, ils l’ont réussi. Nous, on a eu aussi des opportunités mais on ne pas pas forcément plus qu’eux. On n’a pas été assez tueurs. On a super mal défendu dans leurs points forts. Sur l’ouverture du score, je suis au duel mais il me mange et sur le deuxième, je suis un peu en retard. Maintenant, il faut se servir de cette gifle pour rebondir."

