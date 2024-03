ASSE : un Vert jauge les progrès de l'équipe avec Dall'Oglio

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

En l'absence d'Anthony Briançon, Dylan Batubinsika a fait son retour dans le onze de départ de l'ASSE, hier, face au Paris FC (0-0). Il s'agissait de la première titularisation du défenseur central congolais depuis le 19 décembre et la victoire sur Bastia (3-2). Entretemps, il a disputé la CAN puis a suivi les parties depuis le banc. Au site Evect, il a dit combien il trouvait les Verts en progrès depuis l'arrivée d'Olivier Dall'Oglio.

"J'ai vu des joueurs en pleine confiance et un système de jeu très huilé"

"J'ai été absent pendant un mois et demi, j'ai pu voir l'évolution. A mon retour, j'ai vu des joueurs en pleine confiance et un système de jeu très huilé. J'ai senti qu'ils avaient très bien travaillé pendant mon absence. C'était un plaisir de revenir et de voir tous les progrès réalisés par l'équipe collectivement. J'essaie de rattraper le train."

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

💬 "On a eu quelques occasions et le @ParisFC aussi. C’est ce que j’ai dit aux joueurs qui étaient déçus par ce résultat. Je les ai rassurés, c’est un point qu’il faudra bonifier." — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) March 2, 2024

Podcast Men's Up Life