ASSE : un Vert mesure les progrès réalisés avec Dall'Oglio

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Grâce à sa victoire à Pau (1-0) hier soir, combinée à un ralentissement global des autres équipes de la première partie de tableau, l'ASSE a gagné cinq places au classement de Ligue 2. La voilà désormais 6e, à égalité de points avec Caen (5e), détenteur de la dernière place permettant d'accéder aux play-offs. Tout va bien pour les Verts depuis qu'Olivier Dall'Oglio a succédé à Laurent Batlles (nuls à Bordeaux et contre Laval, victoires sur Bastia et à Pau). Au site Evect, Dennis Appiah a mesuré les progrès réalisés sous le commandement de l'ancien Dijonnais.

"Il y a du progrès"

"On a eu le temps de travailler avec la coupure de dix jours sans la Coupe de France, a expliqué le défenseur. Physiquement aussi on a bossé, c’est mieux dans le placement et dans notre capacité à se montrer patient dans le jeu mais on doit encore mieux gérer certaines passes. Il y a du progrès, on n’est pas encore les meilleurs du monde, on le sait, comme on n'était pas les pires lorsque l'on perdait. On avance."

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

Les mots du défenseur de l'ASSE après la victoire des Verts 👇 #ASSE https://t.co/pdlol7LiPW — Envertetcontretous (@Site_Evect) January 24, 2024

Podcast Men's Up Life