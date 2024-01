ASSE : une bonne nouvelle se confirme pour Dall'Oglio avant Pau

Éloigné des terrains depuis le 12 août dernier en raison d'une blessure aux adducteurs, l'attaquant de l'AS Saint-Étienne, Ibrahima Wadji, se rapproche de plus en plus d'un retour.

De retour à l'entraînement collectif en fin de semaine dernière, le Sénégalais s'est à nouveau entrainé avec le reste du groupe ce lundi, comme on peut le voir sur les images publiées par le club du Forez sur ses réseaux sociaux. L'ancien joueur de Qarabag pourrait donc faire son retour sur les pelouses lors du déplacement sur la pelouse de Pau, mardi prochain (20h45).

⚽️ À un peu plus d'une semaine de leur prochaine échéance, à Pau (mardi prochain, 20h45), les Verts ont repris le chemin de l'entraînement ce lundi !

Pour résumer

Enfin remis de sa blessure aux adducteurs, l'attaquant de l'ASSE, Ibrahima Wadji, était de nouveau présent ce lundi à l'entraînement collectif des Verts et se rapproche de plus en plus d'un retour sur les pelouses.