ASSE : une légende du club allume Romeyer et Caiazzo

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

Les langues se délient à l’ASSE. Après plusieurs de ses confrères légendaires des Verts, Ivan Curkovic a pris la parole pour secouer le cocotier en haut lieu. Ses cibles ? La direction du club forézien, accusée d’avoir accéléré sa chute.

« On ne peut pas diriger un club à distance »

« Je suis attristé par la situation du club. Il n’aurait jamais dû tomber en deuxième division. Ce n’est pas sa place, a-t-il jugé dans Le Progrès. J’ai été pendant 18 ans président du Partizan Belgrade. Un président ne peut pas tout gérer. Sa principale qualité, c’est de savoir bien s’entourer et de savoir déléguer. Je ne sais pas si c’est le cas ici. Pour diriger un club comme l’ASSE, il faut un président qui ait une stature. Il faut savoir entrer dans la tête des joueurs pour comprendre comment ils fonctionnent. J’ai pu faire cela car j’avais été dans ce rôle auparavant. On ne peut pas diriger un club à distance. C’est un investissement quotidien. Il faut inspirer le respect, la légitimité et, je le répète, savoir bien s’entourer. »

Podcast Men's Up Life