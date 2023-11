ASSE : les Verts ont reçu un avertissement salé avant le Paris FC

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Plus personne ne semble pouvoir stopper l’ASSE cette saison. Vainqueurs coup sur coup du Stade Lavallois puis du SCO d’Angers, les Verts se sont intercalés entre les deux clubs en haut du classement de Ligue 2 avant de recevoir le Paris FC demain dans le chaudron (15h). En attendant, Stéphane Gilli a promis à l’ASSE qu’il ne s’agirait pas d’une promenade de santé.

« C'est les 90 ans du club, guichets fermés, 35 000 personnes, une équipe qui est sur 10 matches sans défaite avec 6 clean sheets. Il y a tout qui pourrait laisser croire que le match est joué d'avance. J'ai insisté sur le fait que ça devait être une source de motivation pour nous. C'est un défi, a-t-il asséné en conférence de presse. Je sais qu'on est une équipe qui aime les défis. Au lieu d'aller là-bas en victimes expiatoires, ça doit nous motiver, nous transcender. »

« Pas une équipe ne nous a malmenés »

Si le coach du PFC se félicite de ne pas déplorer de blessés supplémentaires dans son effectif, il ne viendra pas en victime expiatoire à Saint-Étienne. « Jusqu'à présent, il n'y a pas vraiment une équipe qui nous a malmenés. Je sais qu'on a de la qualité. il faut qu'on soit un peu plus solide défensivement mais offensivement, on s'est créé des situations à tous les matches. Après, il faudra être un peu plus juste. On va là-bas pour continuer notre série d'invincibilité, a-t-il ajouté. On sait qu'il va falloir être presque parfait pour ramener quelque chose mais je sais que le groupe et les joueurs ont la capacité et la qualité pour le faire. Il y aura un aspect émotionnel à gérer. On va jouer devant 35 000 personnes, le match sera diffusé sur beIN. Il ne faut pas que mes joueurs se fassent une montagne de ça. Il faut que ce soit une source de motivation, que ça ne nous mette pas une pression supplémentaire. »

