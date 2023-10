ASSE : une menace de taille se profile pour les Verts

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

L'ASSE est remontée à la 5e place de la L2, sans vraiment convaincre, mais en prenant 13 points sur 15 lors des cinq dernières journées. Le tout avant un déplacement chez le leader, Laval, le 23 octobre. Et comme l'indique le site Poteaux Carrés, un homme sera à surveiller de très près en Mayenne : Malik Tchokounté.

Un danger nommé Tchokounté

L'athlétique et expérimenté avant-centre (35 ans) est en grande forme. Non seulement il a inscrit 5 buts cette saison, dont 3 buts de la tête, mais il est aussi le buteur qui a rapporté le plus de points à son équipe cette saison (8), juste devant Ibrahim Sissoko (7). Il est aussi le joueur de L2 qui a obtenu le plus de fautes (30) et celui qui a remporté le plus de duels (103), ainsi que le plus de duels aériens (57)...

Podcast Men's Up Life