ASSE : une nouvelle menace plane sur les Verts

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Décalée de six mois en raison des conditions climatiques, la CAN 2023 se disputera du 13 janvier au 11 février 2024 en Côte d’Ivoire. Et elle représente une menace pour l'ASSE. En effet, les Verts perdront sans doute Dylan Batubinsika, le défenseur étant devenu un pilier de l a RD Congo. Mickaël Nadé a pallié son absence sur blessure hier contre Angers (2-0) aux côtés d'Anthony Briançon, mais Laurent Batlles pourrait être confronté à un autre départ.

Sissoko appelé pour la prochaine CAN ?

En effet, le coach forézien n'est pas à l'abri d'un départ de son meilleur buteur, Ibrahim Sissoko. Auteur de son 8e but en L2 hier, l'ancien sochalien est en forme et un retour avec la sélection du Mali cet hiver pour la CAN n'est pas à exclure. Une possibilité qui pourrait bien accélérer la venue d'un attaquant au Mercato, chez les Verts, où Gaëtan Charbonnier est toujours à la recherche de ses sensations après son opération des ligaments croisés, alors qu'Ibrahima Wadji passe le plus clair de son temps à l'infirmerie depuis le début de la saison...

Podcast Men's Up Life