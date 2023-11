ASSE : une pépite des Verts marque un but sensationnel

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

Faute de l'avoir, encore, vu sous les ordres de Laurent Batlles en match officiel avec l'équipe première des Verts, on se rattrape avec ses exploits sous le maillot de l'équipe de France. Celle des U17 qui dispute actuellement la Coupe du monde en Indonésie.

Contrat pro

Et Mathis Amougou, le jeune milieu de terrain des Verts qui a signé un contrat pro de trois ans il y a plusieurs semaines, s'y est illustré. Avec un but splendide que vous pouvez voir ci-dessous, inscrit d'entrée de jeu. Nul doute que ce bijou a du faire plaisir à ses partenaires et différents formateurs du centre de formation de l'ASSE.

Quel but de notre jeune pépite. 💎 https://t.co/bdhtTYm2Y5 — Ferveur Verte (@FerveurVerte_) November 15, 2023

