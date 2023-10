ASSE : une plaie non cicatrisée touche toujours un ancien Vert

Zapping But! Football Club ASSE : doit-on accepter d'être un club banal ?

Un KO et un chaos. Paul Bernardoni aura tout connu un certain soir dans le chaudron de Geoffroy-Guichard lorsque le gardien de l'ASSE qu'il était a perdu face à l'AJ Auxerre le droit de rester en L1 au terme d'une séance de tirs au but. Les Verts étaient alors relégués et les supporters, du moins certains, allaient s'en donner à coeur joie sur la pelouse en causant de sérieux dégâts.

Une plaie qui saignera toujours

Bernardoni, qui est ensuite retourné au SCO d'Angers, évolue désormais dans le championnat turc. Et pour le compte du site poteauxcarrés, il est longuement revenu sur ses quelques mois en Vert. Prouvant, si besoin était, que la relégation a été très, très longue à digérer.

"Je n'ai pas eu de contrecoup de suite. Il y avait de la déception évidemment. Mais je dirai que 2-3 semaines après, ça a été violent. En fait, tu ne penses qu'à ça. J'ai mis 6 mois à ne plus penser à la séance de tirs-aux-buts. Vraiment. Les gens pensent qu'on s'en fout mais non ! Tu crois que je n'aurais pas aimé en sortir un ? Et après, quand j'arrête un pénalty, je me fais insulter de partout ... mais attends ... Mon plus grand souhait, si demain je dois payer pour refaire cette séance, je la refais ! C'est une plaie qui saignera toujours."

