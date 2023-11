Bourg-Péronnas - ASSE : une qualification sans trembler, Charbonnier signe un doublé... les notes des Verts

Zapping But! Football Club ASSE : doit-on accepter d'être un club banal ?

DREYER (5,5)

Il a repris du service et s'est montré vigilant. Face à des Bressans improductifs, il connu sa plus grosse frayeur sur une passe en retrait de Monconduit (58e)...

NOKOUE (6)

Le Camerounais a délivré deux passes décisives sur de jolis centres, sur les deux buts de Charbonnier. L'une des satisfactions de la rencontre.



OWUSU (5,5)

Appliqué, il a livré un match sérieux. Sobre et efficace.

MONCONDUIT (5), puis NADE

Au sein d'une défense juvénile, Monconduit a apporté son expérience. Mais il a eu du déchet dans ses relances et a mal assuré une passe en retrait pour Dreyer (58e). Remplacé par NADE.



BLADI (5)

Une mise en route très laborieuse, avec un carton (7e) et de gros soucis dans ses transmissions. Mais il s'est bien ressaisi et l'ouverture du score est venue sur un de ses centres.

Rivera a ouvert la voie

FOMBA (5)

Seul titulaire aligné, Fomba a livré un match sans grand relief. Une tête au dessus sur un corner (34e). On l'a peu vu.

LOBRY (5)

Il a pris un petit pont (6e) et a eu beaucoup de déchet sur ses premiers ballons. Une perte de balle dangereuse (14e). Mais il a bien fini, à l'image de l'équipe.

DIARRA (5), puis GAUTIER

Aligné à droite, Diarra a tenté de faire la différence balle au pied mais il n'a pas été en réussite dans ses dribbles et n'a pas cadré ses frappes (12e, 64e). Remplacé par GAUTIER.

CHAMBOST (6,5)

Inspiré, il a donné du liant au jeu, et du rythme, trouvant des décalages. Une remise pour Charbonnier sur l'ouverture du score de Rivera et une déviation de la tête sur le but du 2-0. Au dessus du lot techniquement.

RIVERA (6), puis FALL

Rivera a allumé la première mèche d'une frappe lointaine (3-1) avant de débloquer la situation d'une belle frappe enroulée. Il s'enhardit ! Remplacé par FALL.



CHARBONNIER (7)

Son doublé est la très bonne nouvelle de cette qualification en Coupe de France. Tout bénéf pour sa confiance. Et il a aussi délivré une passe décisive pour Rivera.

Podcast Men's Up Life