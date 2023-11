ASSE : une surprenante récompense pour Cafaro

"Aux abonnés absents avant d'envoyer un coup franc renvoyé par un défenseur parisien (90e), il est clairement passé à côté de son match" : tel a été notre commentaire sur la prestation de Mathieu Cafaro contre le Paris FC (0-1) samedi, avec un 3/10 pour l'ancien rémois.

Pourtant, comme le note Evect, Cafaro a droit à un accessit dans le onze de la journée de Ligue 2 effectué par le site Sofascore, qui lui a attribué un 8/10 ! Le site spécialisé dans les statistiques justifie cette note par le fait que l'ailier a réussi les deux dribbles qu'il a tenté, qu'il a gagné la majorité de ses duels au sol (3/5), qu'il a réussi la plupart de ses passes (19/26, 73%) et parce qu'il a 16 centres. Surprenant...

