ASSE : une très mauvaise nouvelle tombe pour les Verts

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

L'aventure de Stéphane Diarra à l'ASSE est terminée. Le joueur, prêté par le FC Lorient lors du mercato estival, s'est en effet gravement blessé lors du match amical disputé par les Verts pendant la trêve hivernale face à Grenoble. Résultat : rupture du ligament croisé, opération à venir et plusieurs mois loin des terrains.

Rupture du ligament croisé

Le joueur a tenu à communiquer lui-même sur son compte Instagram. "Comme vous avez pu le voir, lors du match dernier face à Laval, je n’étais pas présent. Je suis malheureusement sortie sur blessure 1 semaine avant lors d’un match amical et, après plusieurs examens médicaux, le verdict est tombé. Je souffre d’une rupture du ligament croisé, et je vais donc devoir me faire opérer dans les jours à venir. Malheureusement je ne vais pas pouvoir aider mes coéquipiers pour les prochaines échéances, mais je les supporterai d’ici."

L'ASSE devrait, en toute logique, accélérer pour recruter un ailier de débordement dans les prochains jours.

Stéphane Diarra blessé gravement !



Le joueur a annoncé sur Instagram qu’il était victime d’une rupture des ligaments croisés.



Il ne devrait plus jouer de la saison.



Bon rétablissement Stéphane.#ASSE pic.twitter.com/OzmL4WuRTP — News Sainte (@news_sainte_) January 16, 2024

Podcast Men's Up Life