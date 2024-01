ASSE : une victime du FC Nantes veut rebondir face aux Verts

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Khalid Boutaïb veut gagner contre les Verts. Celui qui était le capitaine du FC Pau lors de la défaite de son équipe à Rodez, souhaite relancer les siens lors de la venue de l'ASSE, la semaine prochaine.

“On va voir la capacité du groupe à réagir”

Conscient que son groupe doit réagir, après une autre défaite en Coupe de France face au FC Nantes, le néo-capitaine motive les troupes à travers des propos rapportés par la République des Pyrénées: “On vient de perdre, on va voir la capacité du groupe à réagir. J'espère qu'on sera fort mentalement. Je pense qu'on a les qualités et les ressources pour rebondir. Il faut qu'on s'inspire de ce qui a fait notre force pour signer une série de 10 matches sans défaite et repartir de l'avant mardi prochain à la maison contre Saint-Etienne”.

Le coup d’envoi de cette rencontre sera donné mardi 23 janvier à 20h45.

