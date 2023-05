ASSE : vers l'arrivée d'un investisseur juste pour assurer la remontée ?

Zapping But! Football Club ASSE : enfin de la compétence chez les Verts ?

Le serpent de mer de la vente a repris de plus belle à l'AS Saint-Etienne après les révélations par Le Progrès et Bernard Caiazzo de contacts avec plusieurs investisseurs potentiels. Mais après de multiples échecs (Peak6, Olivier Markarian, Norodom Ravichak, Sergei Lomakin, David Blitzer), les supporters stéphanois ont pris la saine habitude de ne plus s'enflammer, surtout que Roland Romeyer et Bernard Caiazzo se montrent gourmands concernant le rachat de leurs parts. Mais l'expert financier Enguerrand Artaz, qui travaille pour La Financière de L'Echiquier et est cité par Peuple Vert, va leur mettre un peu de baume au cœur : selon lui, l'ASSE serait le club français le plus attractif du moment !

La remontée pourrait permettre de réaliser une "belle culbute financière"

En effet, un investisseur pourrait la racheter pour une somme relativement modique et faire une grosse plus-value une fois qu'elle sera remontée en Ligue 1 ! "Malgré toutes les incertitudes évoquées précédemment, il y a quelques bons coups à faire dans le football professionnel français. Avec des clubs disponibles à une valeur décotée. Le cas le plus évident est celui de l'AS Saint-Etienne. C'est clairement un club de dimension Ligue 1 avec un gros bassin de fans, une riche histoire, un centre de formation performant... Racheter le club en Ligue 2 et envisager une remontée rapide en Ligue 1 est un projet cohérent. Et cela peut permettre à un investisseur de réaliser une belle culbute financière."

Raphaël Nouet

Rédacteur