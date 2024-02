ASSE : vers un triste scénario contre Troyes ?

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

Les supporters de l'ASSE s'en souviennent. Il y a quelques mois, à Troyes, les joueurs de Laurent Batlles, l'entraîneur de l'époque, avaient arraché la victoire dans les tous derniers instants de la rencontre, sur une tête d'Aïmen Moueffek. Un bon résultat qui avait même, derrière, laissé place à une belle série des Verts leur permettant d'occuper la 2e place du classement.

Troyes, roi du match nul

Changement radical de situation en ce début 2024 avec une formation désormais dirigée par Olivier Dall'Oglio qui ne met plus un pied devant l'autre et qui reste sur deux défaites consécutives. Et si comme vous avez pu le lire sur notre site, l'ESTAC ne s'est imposée qu'à deux reprises dans son histoire à Geoffroy-Guichard, on redoute déjà, lundi soir, un triste match nul.

Pourquoi ? Parce que les Verts, chez eux, n'ont remporté que quatre victoires et concédé trois matches nuls en douze rencontres. Et que Troyes, dans le même temps, demeure la formation qui a rapporté le plus de matches nuls (7) loin de ses bases. On parierait bien sur un 8e partage des points, lundi soir, dans le chaudron.

