ASSE : Wadji fait une grande annonce sur son retour

Zapping But! Football Club ASSE : doit-on accepter d'être un club banal ?

Sa situation commençait à inquiéter les suiveurs de l’ASSE dans la mesure où Laurent Batlles était souvent évasif au sujet de sa blessure : Ibrahima Wadji est sur le chemin d’un retour à la compétition.

A l’entraînement collectif la semaine prochaine

Dans un sujet sur le site du club, l’attaquant sénégalais des Verts a fait des confidences rassurantes sur son état de santé : « Je me sens de mieux en mieux. J’ai repris la course. Je dois recommencer les appuis et la semaine prochaine, je pense que je vais rejoindre l’équipe ».

L’ASSE ne jouant à Laval qu’en clôture de la 11ème journée le lundi 23 octobre (20h45), Ibrahima Wadji a largement le temps de se remettre à niveau pour cette rencontre. Pourra-t-il débuter en Mayenne ? C’est toute la question aujourd’hui…

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

🚨 BUT SAINTÉ FAIT SON RETOUR ET AU FORMAT MENSUEL !



MAG NUMÉRO #1



💚 L’attente du peuple vert ! 💚



👴 Ancien : Christian Synaeghel

🐆 Hommage : Salif Keita s’en est allé

🆕 Les nouvelles têtes de l’ASSE



Abonnez-vous juste ici ➡️ https://t.co/Ab0M2wuszH pic.twitter.com/lzNZBhySPk — But! Saint-Étienne (@ButASSE) September 21, 2023

Podcast Men's Up Life