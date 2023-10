ASSE : un Angevin adore l'ambiance de Geoffroy-Guichard

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

Le match était attendu. Entre deux équipes de haut du tableau, quoi de plus logique. Mais les résultats de la 12e journée de Ligue 2, hier samedi, ont rendu la rencontre encore plus alléchante. Car l'ASSE et le SCO d'Angers, en cas de victoire, pourraient faire une sacrée belle opération au classement.

"Une ambiance dont je suis fan"

En attendant, le milieu de terrain angevin, Pierrick Capelle, a fait part de sa joie de se rendre dans le Forez. Car le chaudron, il connaît et il est même pressé d'y retourner.

"Sainté-Angers, c’est une superbe affiche. C’est pour ça que ce n’est pas le plus grand défi, mais c’est la plus belle affiche, c’est certain. Il y a une première place à aller chercher. Il y a plein de choses qui gravitent autour de ce match. Donc oui, il est excitant. On a envie de vivre de belles émotions et ça passe par là. Geoffroy-Guichard, c’est un stade que j’adore, une ambiance dont je suis fan. Il y a aussi les dynamiques des deux équipes et notre soif de continuer à avancer, engranger. Depuis que je suis là, on n’a jamais joué le haut de tableau, été dans une dynamique comme celle-ci."

