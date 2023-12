Bordeaux - ASSE : un Vert envoie un message rassurant vis-à-vis de Dall'Oglio

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Pour le premier match d'Olivier Dall'Oglio à la tête des Verts, l'ASSE a ramené ce samedi le point du match nul de Bordeaux (0-0). Quelques secondes après le coup de sifflet final, Dylan Batubinsika s'est arrêté au micro de beIN Sports où il a livré son sentiment sur le match.

"On a bien su assimiler ce que le coach nous avait dit, en très peu de temps"

"Ça a été difficile pour nous, on a beaucoup subi. On a un tir cadré mais on a eu beaucoup de situations, malheureusement on n'a pas su finir par une frappe. Il faut se réjouir du match nul aujourd'hui", a confié le défenseur central stéphanois avant d'affirmer que lui et ses coéquipiers ont bien compris tout ce qu'Olivier Dall'Oglio leur avait dit avant le match. "En première mi-temps, il y a eu de bonnes séquences de jeux, on a bien su assimiler ce que le coach nous avait dit, en très peu de temps. On a aussi su parfois mettre en place des schémas de jeux qui ont abouti à une situation de but donc c'est avantageux pour la suite, il faut continuer sur ce chemin-là."

