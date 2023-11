Bourg-Péronnas - ASSE : la réaction de Batlles après la qualification des Verts

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

Pour son entrée en lice en Coupe de France, l'AS Saint-Étienne a dominé ce samedi Bourg-en-Bresse Péronnas (3-0), validant son billet pour le huitième tour de la compétition. En conférence de presse d'après-match, l'entraîneur forézien, Laurent Batlles, s'est montré satisfait de la prestation de son équipe.

"Je suis très heureux de la qualification"

"Je suis très heureux de la qualification. On avait demandé en venant ici, parce qu’on savait qu'on jouait contre une belle équipe, beaucoup d’exigence, de rigueur et de sérieux. Tout le monde l’a montré cet après-midi ce qui nous a permis de marquer des buts et de prendre du plaisir. C’est vrai que de marquer juste avant la mi-temps nous a donné de la confiance, avec les jeunes qu'on avait derrière. C'est un match intéressant, assez abouti parce qu'on n'a pas beaucoup été mis en danger. Il y a eu un respect des consignes notamment par rapport à leurs pistons et à notre apport dans les couloirs. On est très heureux de se qualifier, ça permet de garder la compétitivité. En Coupe de France, si l’équipe adverse emballe le match, avec le public, il peut se passer beaucoup de choses. Il fallait imposer notre rythme, ce qu'on a bien su faire. On a eu une maitrise technique intéressante. On a recadré en seconde mi-temps quelque chose par rapport à notre milieu de terrain pour fixer le leur et ça a plutôt bien fonctionné", a confié le coach des Verts devant la presse dans des propos rapportés par nos confrères d'Envertetcontretous.

⚽️ Bourg-Péronnas - ASSE : une qualification sans trembler, Charbonnier signe un doublé... les notes des Verts #AllezLesVerts #ASSE

