Dunkerque - ASSE : Maçon agite le spectre d’une nouvelle galère

Battue par le relégable Dunkerque (0-1) hier au stade Marcel-Tribut, l’ASSE s’enfonce actuellement dans la médiocrité au classement, seulement 11ème de Ligue 2. Une situation inadmissible pour le président délégué Jean-François Soucasse mais aussi pour le directeur sportif Loïc Perrin, qui ont pris la parole dans le vestiaire.

A l’issue de cette mise au point, Gautier Larsonneur s’est exprimé et a déploré une régression de L’Equipe. En zone mixte, Yvann Maçon est aussi sorti du silence. De retour cet hiver alors qu’il ne pensait plus revivre les mêmes galères quand il était parti au Paris FC puis au Maccabi Tel-Aviv en prêt, l’ancien Dunkerquois a appelé à la révolte :

« On s’est dit que perdre deux fois de suite, à Saint-Etienne, ça ne devait pas arriver. Ce qu’on a fait aujourd’hui (samedi), c’est inacceptable. Ce qu’on a montré n’a pas été du tout bon. Il faut vite réagir. Je n’ai pas trop envie de parler, il faut travailler et prouver sur le terrain pour inverser la tendance. C’est difficile à expliquer. Si on le savait, on aurait fait autre chose. Cela ne peut pas durer, je ne veux pas revivre de mauvais moments comme j’ai pu le vivre ici par le passé. Il faut se remobiliser pour ne pas continuer dans ce sens et se servir de ce qu’on a fait de bien pour ne pas tomber dans la négativité ».