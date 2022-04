Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

La grosse info : Mahdi Camara, un mauvais coup pour l'ASSE

En grosse difficulté sportive, elle qui est toujours 18e et n'a pris qu'un point sur ses trois derniers matches, l'ASSE va devoir se passer de Mahdi Camara vendredi à Lorient. En effet, le milieu de terrain a été mis à pied pour cinq jours après avoir cassé le nez du gardien de la réserve lundi. A l'origine de l'embrouille entre les deux hommes, des moqueries du jeune joueur à l'encontre de Camara lors d'ASSE-OM (2-4) dimanche, que la mère et le frère du Martégal ont entendu. Une altercation s'en est suivie, conclue par des insultes à l'encontre de la mère de Camara et des coups à son frère...

Mais aussi...

Stade Rennais - Mercato : un ex buteur du PSG dans les pattes des attaquants cet été ?

Des ventes se préparent aux Girondins, Thuram attire du lourd à Nice, Monaco lutte avec la Juve

OL : Aulas règle à nouveau ses comptes après une énième critique sur Bosz

RC Lens, OM, OL - Mercato : Fofana va quitter Lens, son remplaçant déjà identifié !

Pour résumer L'ancien capitaine de l'ASSE Mahdi Camara a été mis à pied pour cinq jours après s'être battu avec le gardien de l'équipe réserve, qui avait insulté sa mère et frappé son frère lors du choc contre Marseille (2-4) dimanche.

Raphaël Nouet

Rédacteur