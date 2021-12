Zapping But! Football Club Le journal de l'AS Saint-Etienne : Peut-on croire en des jours meilleurs?

La grosse info : Dupraz débute à l'ASSE avec un discours très positif

Nommé hier entraîneur de l'AS Saint-Etienne en remplacement de Claude Puel, Pascal Dupraz a tenu sa première conférence de presse ce mercredi. Et l'ancien d'Evian, de Toulouse et de Caen croit dans le maintien. En tout cas, son discours ultra positif a pour but de faire sortir ses joueurs du maelström de doute dans lequel ils sont plongés.

