Ligue 1 : ASSE – Nîmes, les compos probables et les absents

l'edito de Laurent Hess sur la promesse Aïmen Moueffek

Pour ASSE – Nîmes, Claude Puel aura les mêmes choix que sur les précédents matches. Malade en semaine, Aïmen Moueffek est encore incertain. Panagiotis Retsos et Gabriel Silva ne sera pas là. Pas plus qu'Yvann Maçon, dont le retour n'est pas attendu avant la fin de la saison. Reste à savoir si le Castrais convoquera Charles Abi et Kévin Monnet-Paquet, absents à Bordeaux en semaine.

Les absents du côté de l'ASSE : Maçon (croisés), Retsos, G.Silva (reprise), Moueffek (malade, incertain).

Un onze offensif pour enchaîner après Bordeaux ?

Côté nîmois, Jérôme Arpinon n'est pas verni. A Geoffroy-Guichard dimanche, il devra composer avec onze absents et non des moindres. La défense est totalement décimée...

Les absents du côté de Nîmes : Meling (genou), Martinez (sacrum), Briançon (genou), Benrahou (cuisse), Deaux (cheville), Cubas (genou), Dias, Valerio, Depres, Landre, Majouga.

ASSE : Moulin – Debuchy (cap.), Moukoudi, Kolodziejczak, Trauco – Camara, Neyou – Nordin, Boudebouz, Bouanga – Hamouma (ou Khazri).

Nîmes : Reynet (cap.) - Burner, Guessoum, Miguel, Paquiez – Fomba, Sarr – Ferhat, Duljevic, Ripart – N.Roux.