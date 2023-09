ASSE : Batlles jubile après Troyes et fait le point sur l'objectif montée

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

Dominée tout au long de la rencontre, l'AS Saint-Étienne a su faire le dos rond et a arraché ce samedi la victoire sur la pelouse de l'ESTAC (1-0) grâce à un but à la dernière seconde d'Aïmen Moueffek (90+3e), enchaînant un sixième match d'affilé sans défaite. En conférence de presse d'après-match, l'entraîneur des Verts, Laurent Batlles, a livré son sentiment sur le hold-up réalisé par les siens.

"Tous les matchs ne se jouent pas avec la fleur au fusil"

"L’année dernière, on avait un autre projet peut-être un peu plus ambitieux dans le jeu mais un peu moins pragmatique. Là, depuis trois matchs, on gagne trois fois alors qu’on joue à l’extérieur trois fois, malgré tout ce n’est pas courant. Je leur avait dit avant le match que c’est l’état d’esprit d’un groupe qui faisait que dans des moments comme ça, notamment en fin de match, ça pouvait nous réussir. Au vu des rentrants et de la joie de mes joueurs dans le vestiaire, on est très fiers pour notre club de prendre trois points à Troyes", a-t-il confié dans des propos rapportés par nos confrères de Ma Ligue 2. Le coach forézien s'est ensuite exprimé sur l'objectif de la montée.

"On n’est qu’à la neuvième journée, on veut avancer tranquillement et remonter au classement. On a eu un départ un peu compliqué, on rattrape des points qu’on a perdus. (...) Moi aussi j’attends parfois un peu plus de choses, pour autant prendre 9 points sur 9 en trois matchs à l’extérieur ce n’est pas évident. Aujourd’hui, on est tombés sur une ESTAC qui a joué avec ses valeurs, sa vitesse et sa jeunesse, et on a su faire le dos rond et marquer à la dernière minute. Dans une saison où il faut atteindre certains objectifs, tous les matchs ne se jouent pas avec la fleur au fusil, en se disant qu’on va dominer toute la saison. Je pense qu’à un moment, il faut être humble et ce championnat est difficile, avec de belles équipes partout."

