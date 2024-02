ASSE : Dall’Oglio a fait basculer le dernier dossier du Mercato

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

Retournement de situation à l’ASSE. Comme déjà évoqué hier, les Verts se dirigent vers une dernière journée sans surprise au mercato. Il ne serait finalement plus question de recruter, à moins d'une opportunité exceptionnelle, et on sait qu'elles sont rares à ce moment-là de la saison.

Dall'Oglio a retenu Monconduit

Yvann Maçon, Irvin Cardona et Nathanaël Mbuku devraient ainsi demeurer les seules recrues hivernales de l’ASSE. Idem dans le sens des départs où Thomas Monconduit, dont le temps de jeu est pourtant réduit, devrait rester. Le Progrès laisse entendre qu’Olivier Dall’Oglio est favorable à garder l'ancien Merlu, annoncé pourtant proche d’un départ au début du mois.

